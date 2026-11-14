İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, U17 ve U14 takımlarına 50 takım forma hediye etti

İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Belediye Gençlikspor altyapısında mücadele eden U17 ve U14 futbol takımlarına 50 takım forma hediye etti.

İslahiye Belediye Gençlikspor Tesisleri'nde düzenlenen programda Kaymakam Oğuztürk, antrenman yapan genç futbolcularla bir araya gelerek formalarını teslim etti.

Programa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve Belediyespor Altyapı Sorumlusu Mehmet Kaplan da katıldı.

Forma desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren sporcular, Kaymakam Oğuztürk'e teşekkür etti. Genç futbolcular, programda gerçekleştirdikleri gösteriyle futbol yeteneklerini sergiledi.

Desteğin, altyapı futbolunun gelişmesine ve gençlerin spora teşvik edilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.