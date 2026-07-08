İsmail Bereket U20 Avrupa Şampiyonası\'nda Bronz Kazandı

U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi İsmail Bereket, bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na Çekyalı Petr Zak karşısında aldığı 8-0 teknik üstünlük galibiyetiyle başlayan İsmail Bereket, çeyrek finalde İsveçli Axel Gustav Artur Baff'ı 5-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Belaruslu Kiryl Valeuski ile karşılaşan milli sporcu, mücadeleden 7-2 mağlup ayrıldı. Bronz madalya müsabakasında repesajdan gelen Ermenistanlı Vahe Hovhannisyan ile karşılaşan İsmail Bereket, 2-2 sona eren karşılaşmayı son alınan puan avantajıyla kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL