İsmail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na Katıldı - Son Dakika
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Spor

İsmail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na Katıldı

Galatasaraylı İsmail Jakobs, sakatlık sonrası milli takıma davet edilerek kadroya dahil oldu.

07.10.2024 16:39
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Senegal Futbol Federasyonundan Ismail Jakobs hakkında açıklama

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - SENEGAL Futbol Federasyonu, Galatasaray formasını giyen sol bek Ismail Jakobs'un milli takıma katıldığını duyurdu.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Senegal Futbol Federasyonu, geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü Galatasaray kulüp doktorundan oyuncu İsmail Jakobs'un sakatlandığını ve Senegal milli takımına katılamayacağını, MR taramalarının da bunu desteklediğini bildirdiğini kamuoyuna duyurmak ister.

Bu bilginin ardından Senegal Federasyonu, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle sosyal ağlarında oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Ancak Federasyon, Ismail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Bu durumla ilgisi olmayan Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve Pazartesi sabahı milli takıma geri döndü.

Futbolcu Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un katılmasına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Milli Takım, Politika, Senegal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Jakobs, Senegal Milli Takımı'na Katıldı - Son Dakika

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