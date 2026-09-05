İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu ben ve ekibim - Son Dakika
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İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu ben ve ekibim

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahasında 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından mağlubiyetin tek sorumlusunun kendisi ve ekibi olduğunu söyledi. Kartal, iyi futbol seyrettiremediklerini belirterek bu maçtan ders çıkaracaklarını ve önlerine bakacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusunun kendisi ve ekibi olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beklentilerin altında oyun oynadık. Üzgünüz, bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Taraftarlarımıza iyi futbol seyrettiremedik. Bu maçtan ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız" diye konuştu.

"Bugün topa sahip olamadık"

Ligde oynadıkları 4 haftada da 1-0 öne geçtiklerinin hatırlatılması üzerine Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün topa çok sahip olamadık. Oyun geçişe döndü çünkü sürekli uzun oynadık. Kaptırdığımız toplarla rakip pozisyonlar üretti. Fizik olarak iyi durumdayız. Bugün ne fizik ne taktik olarak iyi değildik."

"Kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık"

Hakemlerin performansına yönelik soruyu yanıtlayan sarı-lacivertli teknik adam, ikinci yarı oyununa yönelik ise, "4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini bu akşamkiyle 4. oldu. Takdir hakları, sahadaki davranışları verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara gibi 2. forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve 2. golü yedik" ifadelerini kullandı.

"Kararları yönetimle birlikte aldık"

İsmail Kartal, yabancı kuralında takımda tutulacak isimlerin karar verilmesi konusundaki soruya, "Transferlerle ilgili, transfer komitemiz yaz transfer sürecinde çalıştılar. Bizim de fikrimiz alındı. Yönetimle birlikte bu kararları aldık" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal: Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusu ben ve ekibim - Son Dakika

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