İsmail Kartal: "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" - Son Dakika
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İsmail Kartal: "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım"

02.04.2022 18:51

- İsmail Kartal: "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Maçı kazanmasını bildik.

- İsmail Kartal: "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:

"Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum"

KAYSERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-0 yendikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserisoor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu. Maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor. Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Biz kendi işimize bakıyoruz"

Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya, "Ben hayatım boyunca hiçbir oyuncumla ilgili öyleydi böyleydi diye konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar aldı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu.

Bir gazetecinin 'ikinci adam olmam' sözlerini yeniden hatırlatması üzerine sinirlenen Kartal, "Sezon sonunda kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok" diye cevap verdi.

İsmail Kartal: İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım
İsmail Kartal: İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım
İsmail Kartal: İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım' - Son Dakika


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