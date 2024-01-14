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İsmail Kartal: "Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik" - Son Dakika
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İsmail Kartal: "Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından, "Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik" dedi. Kartal, maçın değerlendirmesinde takımının üstün olduğunu ve daha fazla gol atabileceklerini belirtti.

İsmail Kartal: "Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik"
14.01.2024 - 22:24,  Güncelleme: 22:38
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- İsmail Kartal: "Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik"

GAZİANTEP - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ettikleri maçının ardından, "Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu bir deplasmandan galip çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Öncelikle 2 gün önce şehit düşen Mehmetçiklerimiz için ülkemizin başı sağ olsun, yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için onlara duacıyız. Vatan sağ olsun diyoruz. Maçın değerlendirmesine gelince biz buraya bugün kazanmak için geldik. Maç başından sonuna kadar üstün olan rakibe göre topu daha çok tutan bizdik. Net pozisyonlarımız vardı. Daha fazla da gol atabilirdik bugün. Ağır bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Çok daha iyisini yapabilirdik. Bugün sonuçta böyle bir ağır zeminde istediğimiz gibi bir zemin olmamasına rağmen futbol oynamaya çalışan bir Fenerbahçe Futbol Takımı vardı. Sonuçta iyi mücadele ettik ve kazanmasını bildik. Birkaç tane daha gol atabilirdik, olmadı. Sonuçta kazandığımız için ve 3 puan aldığımız için mutluyuz. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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