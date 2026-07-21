İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım

İsmail Kartal\'ın \'\'Hazır değil\'\' dediği Asensio\'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım
21.07.2026 18:11
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Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal'ın ''Henüz hazır değil'' yorumunu yaptığı İspanyol yıldız Marco Asensio, Gornik Zabrze maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Asensio'nun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

''ASENSIO HAZIR DEĞİL''

Kartal, İspanyol futbolcunun geçen sezondan kalan sakatlıkları nedeniyle kampın ilk döneminde bireysel çalıştığını, takımla antrenmanlara yeni başladığını belirterek, "Asensio yarın ilk 11'de olmayacak çünkü daha hazır değil. Yüzde yüz hazır olduğunu gördüğümüzde takımdaki yerini alacak" ifadelerini kullandı.

ASENSIO'DAN PAYLAŞIM: ''YARINA HAZIRIM''

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra Marco Asensio, sosyal medya hesabından antrenman yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. İspanyol oyuncunun paylaşımına "Ready for tomorrow" (Yarına hazırım) notunu düşmesi dikkat çekti.

İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım

''ARALARINDA SORUN MU VAR?'' TARTIŞMALARI

Teknik adam ile oyuncu arasındaki bu çelişkili ifadeler, Fenerbahçeli taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "İsmail Kartal ile Asensio arasında bir sorun mu var?" sorularının sorulmasına ve konunun kısa sürede gündeme oturmasına neden oldu.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın ''Hazır değil'' dediği Asensio'dan hocasını yalancı çıkaracak paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Han Han:
    çapsız ismail asensio gibi efendi, yıldız kral bi topçuyu yerse yazık olur 3 1 Yanıtla
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