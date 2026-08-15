İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika
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İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu!

İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu!
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İzmirli milli atlet İsmail Nezir, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

İZMİRLİ milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 400 metre engelli finalinde bronz madalyaya ulaşmayı başardı. Kariyerinde Dünya U20 şampiyonluğu, Avrupa U23 şampiyonluğu, Dünya Üniversite Oyunları şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki sporcu, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize ilk madalyayı getirdi. İzmir Bucalı olup, kulüp kariyerini Galatasaray'da sürdüren İsmail, milli formayla katıldığı şampiyonada tarih yazdı.

Birmingham'da 400 metre engelli finalinde piste çıkan İsmail Nezir, 48.26'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşıyan İsmail Nezir, yarı finalde 48.16'lık kariyerinin en iyi derecesiyle finale kalma başarısı göstermişti. Daha önce Küba asıllı eski Türk atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli kategorisinde Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz, 2017 Dünya Şampiyonası'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanmıştı.

BU MADALYA SİZİN İÇİN

İsmail Nezir, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı madalyayı, "Bu madalya sizin için canım ülkem" mesajıyla kutladı. İsmail kazandığı tarihi madalya sonrası duygularını sanal medya hesabında paylaşıp, "2022'de Cali'de Dünya U20 Şampiyonu olduğumda, önümde çok güzel bir yol olduğuna inanıyordum. O günden bugüne ise hayal ettiğimden çok daha farklı, inişleriyle çıkışlarıyla beni büyüten bir süreç yaşadım. Bugün Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre engelde kazandığım bu bronz madalya, benim için sadece bir madalya değil, düşe kalka verilen mücadelenin, vazgeçmemenin, çok çalışmanın ve her şeye rağmen kendime inanmaya devam etmenin bir karşılığı" dedi.

Başarılı sporcu daha iyi dereceler yapacağının da sözünü vererek, "Bu süreçte bana inanan, yanımda olan ve her zaman daha iyisini yapabileceğime inanan başta antrenörüm Güner Güngör olmak üzere; Galatasaray camiasına, takım arkadaşlarıma, aileme ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu madalya; bana inanan, bana güvenen herkesin. Bu madalya, birlikte verdiğimiz mücadelenin. Takipte kalın daha iyileri bizi bekliyor" cümlelerini paylaştı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu! - Son Dakika

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