İsmail Ünal, İkinci Kez Milli Takım Antrenörlüğüne Davet Edildi

Düzce Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde görev yapan güreş antrenörü İsmail Ünal, ikinci kez Milli Takım antrenörlüğüne davet edildi.

Sivas'ta düzenlenen U10 ve U11 Türkiye Güreş Şampiyonalarına sporcularıyla katılarak Düzce Belediyesi'ni başarıyla temsil eden Ünal, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül tarafından U10 ve U11 Milli Takımı'na antrenör olarak davet edildi.

Daha önce 2021 yılında U15 Milli Takımı'nda da görev alan İsmail Ünal, 1-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara Elmadağ Kamp Merkezi'nde Milli Takım antrenörü olarak görev yapacak. - DÜZCE