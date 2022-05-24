İsmail Yüksek: "Bursaspor hak ettiği yerlere ulaşacaktır"

Bursaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı İsmail Yüksek, veda mesajında, "Eminim Bursaspor hak ettiği yerlere, büyük başarılara ulaşacaktır" dedi.

Bursaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, veda mesajı yayımladı. Genç futbolcu mesajında, "Her oyuncunun hayalidir altyapısından yetiştiği takımla başarılara koşmak. Ben de büyük umutlarla Bursaspor'un hakettiği noktaya ulaşmasına katkı koymak için bu büyük camiaya gelmiştim. Başarıyı sonuna kadar istesem de hayallerimizdeki gibi olmadı. Her şartta bizlere destek olan taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Teknik ekiplerimize ve değerli personelimize minnettarım. Eminim Bursaspor hak ettiği yerlere, büyük başarılara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA