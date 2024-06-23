İsmail Yüksek: 'Gruptan çıkmak için çok umutluyuz' - Son Dakika
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Spor

İsmail Yüksek: 'Gruptan çıkmak için çok umutluyuz'

A Milli Futbol Takımı oyuncusu İsmail Yüksek, Portekiz'e karşı alınan yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirtirken, Çekya maçında iyi bir performans göstererek gruptan çıkacaklarına inandıklarını söyledi. İsmail Yüksek, sakatlık sürecini atlattığını ve kendini iyi hissettiğini ifade ederek, milli takımın kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

23.06.2024 19:59
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- İsmail Yüksek: "Gruptan çıkmak için çok umutluyuz"

HANNOVER - A Milli Futbol Takımı'nın, Portekiz karşısında aldığı yenilgiden dolayı üzgün olduğunu belirten ay-yıldızlı oyuncu İsmail Yüksek, grubun son maçında Çekya'ya karşı iyi bir performans göstererek gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında dün akşam BVB Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı orta saha İsmail Yüksek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum"

Zor bir sakatlık atlattığını dile getirerek sözlerine başlayan İsmail, "60 gündür sahaya adımımı atmıyorum ama hocamızla maçtan önce ve geçen hafta konuştuğumuzda hocamız da beni yavaş yavaş sahaya atmak istediğini belirtti. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum, yavaş yavaş oynamaya başlayacağımı düşünüyorum. Tabii ki son karar hocamızın. Buna saygı duymamız gerekiyor. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor, çok umutluyuz ve kendimize güveniyoruz. Bunu Çekya maçında sahadaki mücadeleyle göreceksiniz" şeklinde konuştu.

EURO 2024 Elemeleri'nde milli takımın deplasmanda 1-0 galip geldiği Hırvatistan maçının kendisi için unutulmaz anlardan olduğundan da bahseden başarılı futbolcu, "Benim için çok farklı geçti. O maça nasıl hazırlandıysam Çekya maçına da aynı şeklide hazırlanacağım. O gün İsmail oynamazsa da kim oynarsa oynasın aynı mücadeleyi gösterecektir" cümlelerine yer verdi.

"Çok mutlu ve gururluyum"

İsmail Yüksek, sezon içerisinde Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık sonrası Avrupa şampiyonasını kaçırabilme ihtimalini düşündüğünü söyledi. İsmail, "Ama sağ olsun milli takım hocamızın beni araması, Hamit Ağabey'in beni araması ve hissettirdikleri destek beni buraya gelmemde güç verdi. Daha çok tempo daha çok çalışma gücü verdi, bugün çok şükür buradayım. Çok mutlu ve gururluyum. Aileme, Fenerbahçe'deki arkadaşlarıma ve bu sakatlığı atlatmamda doktorlarımıza çok teşekkür ederim. En başından bu yana bana destek verdiler. Kendimi iyi hissediyorum, ayağımı da iyi hissediyorum. Umarım böyle iyi gider" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek: 'Gruptan çıkmak için çok umutluyuz' - Son Dakika

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