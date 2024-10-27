İsmet Taşdemir: Fenerbahçe'ye karşı zorlandık - Son Dakika
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İsmet Taşdemir: Fenerbahçe'ye karşı zorlandık

Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir, Fenerbahçe mağlubiyetini ve takımın gelişim sürecini değerlendirdi.

27.10.2024 22:03
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Fenerbahçe'nin çok baskılı oynadığına dikkat çekerek, "Yediğimiz talihsiz gol gardımızı düşürdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Zor bir deplasman, zor bir maçtı. Bu ligde çoğu oyuncu ilk defa oynuyor. Her açıdan zor bir maçtı. Isınma aşamasında yediğimiz talihsiz gol gardımızı düşürdü. Geçişleri iyi yapan takımız. Bugün burada zorlandık. Fenerbahçe'nin arka tarafı çok baskıcı oynaması etkili olabilir. Geçişleri yapmadık. İkinci yarı bireysel hatadan gol yedikten sonra maç koptu. Mücadele etmeye çalıştık. Yapabildiklerimizi yapamadık. Maalesef mağlup ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Makasın açıldığını düşünüyorum"

Taşdemir, ligde büyük takımlarla makasın açıldığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Bu bir gerçek. Çoğu takımda var. Futbolun sahada oynandığına inanıyorum. İyi organize olan, güç olarak yukarıda olan takımların o farkı kapatacağını düşünüyorum. Makasın açıldığını düşünüyorum. Bu konuda Samsunspor'u tebrik ediyorum. Göztepe ve Eyüp bunu yapıyor. Bir alt ligden gelen takımlar doğru şekilde geliyor. Biz de aday takımdık. Parça parça bunu uygulayabiliyoruz."

"Gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Takımının istatistikleri ile ilgili bilgi de veren Taşdemir, "Sezon başından beri istatistiklerde topa sahip olmada en düşük takımlardan biriyiz. Ceza sahasında en çok topla buluşan 3 takımdan biriydik. 33 kere buluşup 1 kez şut atamadık. Geliştirmemiz gereken çok yönlerimiz var. Yedi oyuncuyla 1. Lig mücadelesi verdik. Dört tanesiyle 2. Lig mücadelesi verdik. Gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Fenerbahçe'ye karşı zorlandık - Son Dakika

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