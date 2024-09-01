İsmet Taşdemir: Kötü bir akşam oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmet Taşdemir: Kötü bir akşam oldu

Geniş Video İzle

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, kendileri için kötü bir akşam olduğunu söyleyerek uzun süre sonra bu kadar kötü oynadıklarını dile getirdi. Taşdemir, takımın isteksizliği ve kötü performansıyla ilgili olarak transfer yapmanın tek başına çözüm olmadığını belirtti.

01.09.2024 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsmet Taşdemir: "Kötü bir akşam oldu"

İZMİR - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, kendileri için kötü bir akşam olduğunu söyleyerek uzun süre sonra bu kadar kötü oynadıklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci yarı oyunu dengelediklerini fakat gol bulamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Çok uzun süredir böyle bir kötü oynadığımız hatırlamıyorum. Buradaki oyunu bu şekilde nitelendiriyorum. Bize yakışmıyor. Çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadığımız dolayısıyla Göztepe'nin çok daha iyi çok daha istekli olduğu bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı biraz dengelemeye çalıştık. Dengeledik gibi olduk ama belki bulduğumuz pozisyonu golle sonuçlandırabilseydik farklı bir ikinci yarı olabilirdi. Ama bu kadar istek dışı isteğimizi sahaya yansıtmadığımız sürece o zaman golde kaçırıyorsunuz. Çok basit gol de yiyebiliyorsunuz maalesef. Onu yaşadık. Dolayısıyla ilk yarıdaki oyun bizim oyunumuz değil ve asla olamaz. Ama maalesef oldu. Burada doğru dersler çıkarıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Dün itibarıyla bir transferimiz bitti. Milli aradan sonra aramıza katılacak. Bugünkü oyunumuzun bence transferle alakası yok. Yaklaşık üç seneyi geçirmek üzereyim burada. Çok yenildiğimiz maç da oldu ama oyun olarak istek olarak bu kadar işin içinde olmazsanız istediğiniz kadar transfer yapın bir sonuç elde edemezsiniz. Ben bu şekil düşünüyorum. Tabii ki ihtiyaçlarımız var. Eksiklerimiz var. Yetmeyen bölgelerimiz var. Bunun için oyuncu izleme birimimiz, yönetimimiz ve bizler çalışıyoruz. Ama bir taraftan da lig devam ediyor. Alabildiğimiz kadar puan almaya çalışıyoruz. Çok da aramıza çok fazla transfer girmeyecek açıkçası bizim bir kulüp politikamız var ve bu politika doğrultusunda ilerliyoruz. Daha oyunumuzun içine girecek genç oyuncularımız var. Dolayısıyla da çok işler kötü gitti, dört maçta üç mağlubiyet aldık hemen üç tane beş tane transfer yapalım. Böyle bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, Bodrum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Kötü bir akşam oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 03:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: İsmet Taşdemir: Kötü bir akşam oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement