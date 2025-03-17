İsmet Taşdemir: Oyun Ortamı Yetersiz - Son Dakika
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Spor

İsmet Taşdemir: Oyun Ortamı Yetersiz

Kocaelispor'un teknik direktörü, 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük maçı sonrası oyundan memnun değil.

17.03.2025 00:15
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- İsmet Taşdemir: "1 puan önemli ama sahada doğru ve iyi oyun yoktu"

İSTANBUL - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Stratejik olarak 1 puan önemli ama oyun olarak doğru ve iyi oyun yoktu. 3 haftadır oyundan ben de memnun değilim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "En yakın takipçimizle oynadık. Ligin en iyi ve güçlü takımlarından bir tanesiydi. Kendi oyunumuzu ilk 25 dakika çok doğru oynadık. Daha sonrasında sakatlık. İkinci yarı başında golü bulduktan sonra 2 sakatlık oldu. Maalesef arzuladığımız, çalıştığımız, düşündüğümüz oyunu oynamamıza engel oldu. Özellikle 25'ten sonra doğru bir oyun oynayamadık. Buna rağmen öne geçtik, koruyamadık. Puan farkına rağmen 1 puan değerli. Stratejik olarak baktığımızda önemli puan. Oyun olarak baktığımızda doğru ve iyi bir oyun yoktu. Çok yoğun maç trafiğinden çıktık. Sakatlıkların bir bölümünde de bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Milli ara hepimize çok iyi gelecek. İnşallah hepimiz kendimiz sıfırlayıp inşallah özlenen Kocaelispor'u sahada göreceğiz" diye konuştu.

"70 puan bizi şampiyon yapacaktır"

Ligdeki puan baremi ve sakatlıklara dair soruları da yanıtlayan Taşdemir, "Bu sene lig çok farklı. Her maçı üstün oynayarak kazanamayabilirsiniz. Ligin boyuna ve oyuna baktığımızda 13 maçtır buradayım; 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Her puanın çok önemli olduğu bir sezon yaşıyoruz. 16 yıllık hasreti dindirmek hedefimiz. Son 3 haftalık oyundan takımın hocası olarak ben de memnun değilim. Bu oyuncu grubumuz var. Son 3 haftadır yoğun maç trafiğini düşünürsek çıktığımız nokta bence iyi. 5 haftada 5 beraberlik lider olan ve şampiyonluğa oynayan bir takıma yakışmıyor gibi ama 3. ile hala 9 puan farkımız var. 70 puan bizi çok rahat şampiyon yapacaktır. Bununla beraber ikincinin de 65 puanı bulabilir. Her takım her takımı yenebilir. Sakatlıklara gelince; Rivas'ın durumu salı günü MR'dan sonra belli olacak. Barış'ınki ciddi, darbeye bağlı. Mendes sakatlığının son aşamasında, milli davet aldı. Milli davet gelen oyuncularımızı biz yollamak zorundayız. Orada doktor kontrolünden sonra karar verecektir. Biz de Mendes ile konuştuk. İki maçın en fazla 1 tanesinde bir parça oynarsa kendisi için de, bizim için de iyi olacaktır. Sakatlığı tamamen atlatıp bizimle sağlam bir şekilde olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, İsmet Taşdemir, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Oyun Ortamı Yetersiz - Son Dakika

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