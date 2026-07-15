Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'in getirildiğini resmen açıkladı.
Yaklaşık 40 günlük ayrılığın ardından yeniden Sivasspor'un başına geçen İsmet Taşdemir, taraflar arasında sağlanan mutabakatla teknik direktörlük görevini yeniden üstlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir'e hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS
Son Dakika › Spor › İsmet Taşdemir, Sivasspor'un Teknik Direktörü Oldu - Son Dakika
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