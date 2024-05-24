İsmet Taşdemir: Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız - Son Dakika
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Spor

İsmet Taşdemir: Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'yı penaltılarla eleyip finale kaldıkları maçın ardından, 'Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız' dedi. Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off yarı finalinde Çorum FK'yı penaltılarla mağlup ederek finale yükseldi. Taşdemir, takımının başarısını ve oyuncularını tebrik ederek, hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

24.05.2024 23:04
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- İsmet Taşdemir "Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK'yı penaltılarla eleyip finale kaldıkları maçın ardından, "Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-off yarı final 2. maçında Bodrum FK, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta penaltı atışları sonucu Çorum FK'yı 5-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Taşdemir, yarım kalan hikayeyi tamamlayacaklarını ifade ederek, "Bence bu mücadeleyi bu hafta göstermesi çok önemli. Çok istediler oyunun her alanında her bölümünde nitekim penaltılara kaldık. Penaltılar biraz şans ve nasip işi. Bugün nasip bizden yana oldu. Çorum FK'yı tebrik ediyorum. Bir tebrik de takımıma, oyuncularıma, ekibime ve yönetimimize söylemek durumundayım. Üç yılda 3 final, bir tanesi 2. Lig, 2 tanesi 1. Lig çok zor bir şey, kolay değil. Bunu başardılar, hep beraber başardık ve aile olduk. Çok iyi çalıştık, maçları çok iyi etüt ettik. Bazı kesime beğendiremedik, an geldi kötü oyuncu olduk, bu ligi taşıyamayacak kötü oyuncu oldular. Çok hakarete maruz kaldılar. Ama bence hepsinin üzerinden fazlasıyla geldiler. Çok önemli işler yaptılar, üç yılda bunu yapmak bence hiçbir babayiğidin harcı değildir. Oyuncularımı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Geçen yıldan yarım kalan bir hikayemiz var, bunu tamamlamak gayemiz. Bir hayalimiz var, hedefimiz var. Buralara kadar o hayalimizin peşinden geldik. İnşallah bu kalan 6 günde en iyi şekilde rakibimizi çözer ve sezonun en iyi oyununu oynarız" şeklinde konuştu.

Ziya Akçeken: "Hikayemiz burada sona erdi"

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Ziya Akçeken ise, Bodrum FK'yı tebrik ederek, takımın geçen yıl da final oynadığını hatırlattı. Akçeken, "Oyunun savunma yönünü iyi oynayan bir ekipti. Zorlu bir deplasmandı. İki maç üzerinden değerlendirirsek, buraya avantajlı bir skorla gelebilirdik. İçerideki maçta çok büyük hakem hataları oldu. İnancımızı hiçbir zaman yitirmedik. Rakip takımımızı analiz ettik, skoru ne kadar 0-0 götürsek de oyunun bize döneceğini biliyorduk. Net pozisyonlarımız var, verilmeyen 1 gol var. Daha pozisyonu izlemedim inceledikten sonra yorumlayacağım. Gönül isterdi ki Süper Lig'e bu kadar yaklaşmışken finale kalıp şampiyonlukla Çorum'a dönmekti ama maalesef olmadı. Ben futbolcu kardeşlerimize tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attılar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Kimsenin hesaba katmadığı bir ligde çok güzel işler başardılar. Hikayemiz burada sona erdi. Bodrum FK ve Sakaryaspor final maçı oynayacak. Hak eden kazansın" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: Yarım kalan hikayemizi tamamlayacağız - Son Dakika

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