İkinci devrede yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Barcelona, 49. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 84. dakikada Frenkie de Jong 'un golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Barcelona, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.