Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Real Madrid, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi - Son Dakika

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