Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi - Son Dakika
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Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi

29.08.2022 01:18
Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın (Dk. 88) golüyle öne geçti.

Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü. Bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.

Espanyol ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

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Kaynak: AA

Real Madrid, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi - Son Dakika
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