Derbiyi kazanan Real Madrid, La Liga'da liderliğini korudu - Son Dakika
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Derbiyi kazanan Real Madrid, La Liga'da liderliğini korudu

19.09.2022 00:10
Derbiyi kazanan Real Madrid, La Liga'da liderliğini korudu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında golleri bulan Real Madrid'te Rodyrgo Goes (Dk. 18) ve Federcio Valverde (Dk. 36) rakip ağları havalandırdı.

Atletico Madrid'in tek golü ise 83. dakikada Mario Hermoso'dan geldi.

Hermoso, 90+1. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

La Liga'da 6'ta 6 yapan Real Madrid 18 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor.

Atletico Madrid ise 10 puanla 7.likte kaldı.

Ligde 171. kez oynanan Madrid derbisinde rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Real Madrid, galibiyet sayısını 91'e çıkardı. Derbide Atletico Madrid'in 40 galibiyeti bulunurken, iki takım arasında 40 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Vinicius gol sonrası dansına devam etti

Diğer yandan gol attıktan sonra sahada dans ettiği için rakibine saygısızlık yaptığı gerekçesiyle, hafta içinde ırkçı bir söyleme maruz kalan Real Madridli Vinicius, Atletico Madrid'e karşı attıkları ilk golden sonra da dans etti.

Vinicius, ırkçı söyleme tepki olarak yaptığı açıklamada, "Başarılı bir Brezilyalı siyah futbolcunun mutluluğu Avrupa'nın sinirini bozuyor. (Teninin rengi gözlerin parlaklığından daha önemli olduğu süre boyunca savaş olacaktır) ifadeleri benim vücudumda dövmedir ve bu her zaman aklımdadır. Hayatımın felsefesi daima budur. Dans etmeyi asla bırakmayacağım." demişti.

YORUMLAR
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İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın İspanya'da tepki çeken ırkçılık! Koke'den Vinicius'a: Maymunluğu bıraksın
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Derbiyi kazanan Real Madrid, La Liga'da liderliğini korudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derbiyi kazanan Real Madrid, La Liga'da liderliğini korudu - Son Dakika
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