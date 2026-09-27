İspanya, 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası finalini penaltı atışlarıyla 4-3 kazandı.

İspanya, FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın final maçı, İspanya ile Kuzey Kore arasında Lodz kentindeki Miejski Stadı'nda yapıldı.

Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi ve 30 dakikalık uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Avrupa temsilcisi, şampiyonluğa ulaştı.

İspanya, 2002'den bu yana 12. kez düzenlenen turnuvada ikinci zaferini yaşadı. Daha önce 3 kez şampiyonluk yaşayan Kuzey Kore ise ikinci kez finalde kaybetti.

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nı Kolombiya üçüncü, İtalya dördüncü tamamladı.