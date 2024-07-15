İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanya'nın gollerini Nico Williams ve Mikel Oyarzabal attı. İngiltere'nin tek golü ise Cole Palmer'dan geldi. İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazanarak en fazla şampiyon olan takım oldu. İngiltere ise üst üste ikinci kez finalde kaybetti.

15.07.2024 00:19
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri, 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Mikel Oyarzabal attı.

İngiltere'nin tek golü ise 73. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

İspanya rekor kırdı

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.

İngiltere üst üste 2. kez finalde kaybetti

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez finalde mücadele eden İngiltere, yine mutlu sona ulaşamadı.

Turnuva tarihinde ikinci finalini oynayan İngilizler, bir kez daha sahadan üzgün ayrıldı.

Final maçının oyuncusu Williams

İspanya-İngiltere maçının oyuncusu, İspanya'ya şampiyonluğu getiren gollerden ilkini atan Nico Williams oldu.

Williams, turnuvada ikinci golünü İngiltere ağlarına gönderdi.

Southgate, Harry Kane'i 61. dakikada oyundan aldı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, takım kaptanı ve golcüsü Harry Kane'i karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan aldı.

İspanya'nın 1-0 öne geçmesinin ardından Southgate, ilk oyuncu değişikliği hakkını Kane'i kenara alarak yaptı. Southgate, Kane'in yerine İngiltere'nin Hollanda ile oynadığı yarı final maçında 90+1. dakikada galibiyeti getiren golü atan Ollie Watkins'i sahaya sürdü.

Kane'in çıkmasının ardından İngiltere'de kaptanlık pazubendini Kyle Walker taktı.

Palmer, 3 dakikada golünü attı

İspanya karşısında İngiltere'nin tek golünü atan isim Cole Palmer oldu.

Gareth Southgate'in 70. dakikada Mainoo'nun yerine oyuna aldığı Palmer, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

İspanya'da da ikinci yarıda oyuna dahil olan Mikel Oyarzabal golünü attı. 68. dakikada oyuna giren Oyarzabal, 86. dakikada takımına şampiyonluğu getiren golü attı.

İspanya 7'de 7 ile şampiyon

Finalde İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya, EURO 2024'te oynadığı tüm maçları kazandı.

İspanyollar, turnuvada Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, Gürcistan, Almanya, Fransa ve son olarak İngiltere'yi mağlup etti.

De la Fuente, ilk Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı

Teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya'nın başında ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından İspanya'nın başına geçen 63 yaşındaki deneyimli teknik adam, geçen sezon UEFA Uluslar Ligi'nde de İspanya'yı şampiyonluğa ulaştırmıştı. İspanya, finalde Hırvatistan'ı penaltılarla mağlup ederek 2022-2023 sezonunda Uluslar Ligi'ni kazandı.

Almanların Cucurella'ya tepkisi sürdü

Alman futbolseverler, İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı maç boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıkladı.

İspanya'nın, çeyrek finalde Almanya ile oynadığı maçta Cucurella'nın eline top gelmiş hakem devam kararı vermişti. Alman taraftarlar, o karşılaşmanın ardından İspanya'nın oynadığı her maçta Cucurella'ya tepkisini sürdürdü.

Kaynak: AA

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