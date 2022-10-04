Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi! - Son Dakika
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Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!

04.10.2022 21:03

İspanya 5. Lig'de Deportivo Fabril'in iki futbolcusu, Estradense ile oynanan maçta rakip ceza sahası içinde birbirlerine çarparak yere düştü. Hakem ise tereddüt dahi etmeden penaltı noktasını gösterdi. Sahadaki tüm futbolcuları büyük şaşkınlığa sürükleyen karar sonrası, Estradense penaltıyı gole çevirdi. Hafızalardan uzun süre silinmeyecek karşılaşma 2-2 bitti.

İspanya'da futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir penaltı kararı verildi. 5. Lig'de Estradense'nin sahasında Deportivo Fabril'i konuk ettiği maçta hakem skandal bir hataya imza attı.

ÇALDIĞI DÜDÜK İLE HERKESİ ŞOK ETTİ

Fabril'den iki futbolcu, Estradense ceza sahası içerisinde birbirlerine takılarak yere düştü. İki takım futbolcuları da mücadeleye devam ederken hakemin bir anda çaldığı düdük herkesi şok etti. Penaltı noktasını gösteren hakemin kararına Fabril futbolcuları itiraz ederken, Estradense takımında ise oyuncular şaşkınlığını gizleyemedi.

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Fabril'den iki futbolcunun rakip ceza sahasında çarpıştığı an

PENALTI MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

O ana kadar maçı 2-0 önde götüren Fabril, 60. dakikada Estradense'nin penaltıyı gole çevirmesi ve ardından 86. dakikada attığı gol ile sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı

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