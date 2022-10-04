İspanya'da futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir penaltı kararı verildi. 5. Lig'de Estradense'nin sahasında Deportivo Fabril'i konuk ettiği maçta hakem skandal bir hataya imza attı.
Fabril'den iki futbolcu, Estradense ceza sahası içerisinde birbirlerine takılarak yere düştü. İki takım futbolcuları da mücadeleye devam ederken hakemin bir anda çaldığı düdük herkesi şok etti. Penaltı noktasını gösteren hakemin kararına Fabril futbolcuları itiraz ederken, Estradense takımında ise oyuncular şaşkınlığını gizleyemedi.
O ana kadar maçı 2-0 önde götüren Fabril, 60. dakikada Estradense'nin penaltıyı gole çevirmesi ve ardından 86. dakikada attığı gol ile sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı
Son Dakika › Spor › Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi! - Son Dakika