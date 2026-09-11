İspanya, Avustralya'yı 89-66 yenerek FIBA Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Avustralya'yı 89-66 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İspanya yarı finalde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Berlin
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)
Avustralya: Wilson 13, Reid 11, Talbot 11, Fowler, Aokuso 2, Sowah 6, Borlase 8, Bourne 2, Bibby 13
İspanya: Cazorla 7, Martin 14, Conde 10, Fam 9, Gustafson 16, Ortiz 2, Torrens 6, Pueyo 2, Carrera 9, Florez 10, Ginzo 4
1. Periyot: 17-31
Devre: 37-58
3. Periyot: 51-70
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Avustralya'yı 89-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İspanya, yarı finalde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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