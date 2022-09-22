İspanya Basketbol Süper Kupası D-Smart'ta sahibini bulacak

İspanya'da her sene sezon öncesi düzenlenen İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı bu hafta sonu D-Smart'ta yaşanacak. 24 Eylül Cumartesi günü iki yarı final maçı oynanacak. Saat 19: 30'da başlayacak Real Betis – Real Madrid mücadelesi 82. Kanal Spor Smart 2'den, saat 22: 30'da başlayacak. Barcelona – Badalona karşılaşması ise 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak ekrana gelecek. Süper Kupa'nın sahibini belirleyecek final maçı ise 25 Eylül Pazar günü saat 19: 30'da 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak izlenecek.