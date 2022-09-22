İspanya Basketbol Süper Kupası D-Smart'ta sahibini bulacak - Son Dakika
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İspanya Basketbol Süper Kupası D-Smart'ta sahibini bulacak

22.09.2022 17:02
İspanya Basketbol Süper Kupası D-Smart'ta sahibini bulacak

İspanya'da her sene sezon öncesi düzenlenen İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı bu hafta sonu D-Smart'ta yaşanacak.

İspanya'da her sene sezon öncesi düzenlenen İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı bu hafta sonu D-Smart'ta yaşanacak.  24 Eylül Cumartesi günü iki yarı final maçı oynanacak. Saat 19: 30'da başlayacak Real BetisReal Madrid mücadelesi 82. Kanal Spor Smart 2'den, saat 22: 30'da başlayacak. Barcelona – Badalona karşılaşması ise 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak ekrana gelecek. Süper Kupa'nın sahibini belirleyecek final maçı ise 25 Eylül Pazar günü saat 19: 30'da 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak izlenecek.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İspanya Basketbol Süper Kupası D-Smart'ta sahibini bulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya Basketbol Süper Kupası D-Smart'ta sahibini bulacak - Son Dakika
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