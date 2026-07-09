İspanya - Belçika Çeyrek Finalde - Son Dakika
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İspanya - Belçika Çeyrek Finalde

09.07.2026 09:15
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika ile yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek.

Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

İspanya gol yemedi

Dünya Kupası'na H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya, grubu gol yemeden tamamladı.

Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı-kırmızlı ekip, son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan sarı-kırmızılılar, kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı.

Belçika sonradan açıldı

Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda mücadele eden Belçika, 3 maçta topladığı 5 puanla grubu lider tamamladı.

Mısır ile 1-1, İran ile de 0-0 berabere kalan Belçika, gruptaki son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Son 32 turunda Senegal'le karşılaşan Belçika, 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90 dakikayı 2-2 berabere tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü. Belçika, 120+5. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD'yle karşılaşan Belçika, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Belçika, grupta oynadığı ilk 2 maçta yalnızca 1 gol sevinci yaşarken, o golü de Mısır'ın savunma oyuncusu Hany kendi kalesine attı. Rudi Garcia'nın öğrencileri, turnuvada boy gösterdiği son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

Rekabette İspanya üstün

İki ülke daha önce çeşitli organizasyonlarda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İspanya 6 galibiyet alırken, Belçika 2 kez kazandı, 3 maç ise berabere sonuçlandı.

İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 berabere biterken, Belçika penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek üst tura yükselmişti.

İki takımın karşı karşıya geldiği bir diğer Dünya Kupası mücadelesi ise 1990'da İtalya'da oynandı. Grup mücadelesini İspanya 2-1 kazanmayı başardı.

Gözler golcülerde

İspanya ile Belçika arasında oynanacak mücadelede gözler golcülerde olacak.

Turnuvada 4 gol atan Oyarzabal, İspanya'nın en önemli kozlarından biri. Belçika'da ise en golcü isim 3 golü bulunan Romero Lukaku. Lukaku'yu 2'şer gollü isimler Trossard, de Ketelaere ve Tielemans takip ediyor.

Geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken, Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Kaynak: AA

Belçika, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya - Belçika Çeyrek Finalde - Son Dakika

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