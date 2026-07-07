İspanya Çeyrek Finale Yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya Portekiz 'i 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Olmo'nun yerine oyuna dahil olan Mikel Merino, 90+1'inci dakikada attığı golle İspanya'yı çeyrek finale taşıdı.

RONALDO: BU BENİM SON DÜNYA KUPASI MAÇIMDI

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu benim oynadığım son Dünya Kupa'mdı. Vicdanım rahat. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Her zaman çok çalıştım, mücadele ettim" dedi. Attığı 3 golle takımına katkı sağlayan Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda attığı 11 golle, Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu oldu. Öte yandan Ronaldo, 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olma başarısı da gösterdi.

PORTEKİZ TEKNİK DİREKTÖRÜ ROBERTO MARTİNEZ İSTİFA ETTİ

Portekiz'in İspanya'ya elenmesinin ardından teknik direktör Roberto Martinez de görevini bıraktı. 52 yaşındaki tecrübeli antrenör, "Bugün itibariyle görevimden ayrıldım. Yeni bir ses, yeni bir lider olması önemli. Portekiz'e Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin mantıklı olmadığına karar verdim" dedi.

2023 yılında Portekiz'i çalıştırmaya başlayan Roberto Martinez, EURO 2024'te çeyrek finalde elenmiş, 2025 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.