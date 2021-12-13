İspanya'da kritik derbi nefes kesti! Atletico Madrid'i deviren Real zirvede farkı açtı

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan dev derbiyi ev sahibi 2-0'lık skorla kazandı ve zirvede farkı açtı.

REAL MADRID ZİRVEDE FARKI AÇTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Karim Benzema ve 57. dakikada Marco Asensio attı. Her iki golde de asisti yapan oyuncu Vinicius Junior oldu. La Liga'da üst üste 7. maçını kazanan Real Madrid puanını 42'ye yükseltti ve en yakın rakibi Sevilla'ya 1 maç fazlasıyla 8 puan fark attı. Atletico Madrid ise üst üste 2. yenilgisini alarak 29 puanda kaldı.