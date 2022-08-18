Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti - Son Dakika
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Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti

18.08.2022 12:41
Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti

İspanya ekibi Sevilla, Almanya'nın Bayern Münih takımından Fransız futbolcu Tanguy Nianzou'yu renklerine bağladı.

İspanya ekibi Sevilla, Almanya'nın Bayern Münih takımından Fransız futbolcu Tanguy Nianzou'yu renklerine bağladı.

Sevilla Kulübü, 20 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İspanya basınında transferin bonuslarla 20 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine Paris Saint-Germain'de başlayan Nianzou, 2020'de Bayern Münih'e transfer oldu.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan genç stoper, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Münih ekibinde 28 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Bayern Münih, Sevilla FC, Almanya, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti - Son Dakika
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