Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan genç stoper, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Münih ekibinde 28 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İspanya basınında transferin bonuslarla 20 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Sevilla, Bayern Münih'ten Fransız stoper Tanguy Nianzou'yu transfer etti - Son Dakika

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