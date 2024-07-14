İspanya, EURO 2024 Finalinde İngiltere'yi Mağlup Ederek Şampiyon Oldu - Son Dakika
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İspanya, EURO 2024 Finalinde İngiltere'yi Mağlup Ederek Şampiyon Oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali'nde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştı. İspanya, tarihindeki en fazla şampiyon olan ülke oldu.

14.07.2024 23:56
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali'nde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali'nde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca oyuncular soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 47. dakikada Yamal'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. 73. dakikada

ceza sahası sağ çaprazdan Bellingham'ın ceza sahası dışına pasında Cole Palmer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 86. dakikada sol kanattan Marc Cucurella'nın ceza sahasına ortasında Marc Cucurella fileleri havalandırdı ve İspanya 2-1 öne geçti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İspanya 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

İspanya rekor kırdı

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. İspanya, bugün oynanan karşılaşmada ise İngiltere'yi yenerek tarihinde bu kupayı 4. kez elde ederek en fazla şampiyon olan ülke oldu. Daha önce 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşmış 1984'te ise ikinciliği elde etmişti.

İspanya ve İngiltere finale nasıl geldiler

Şampiyonada B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile oynayan İspanya, grubu 9 puanla lider tamamladı. İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1, yarı finalde de Fransa'yı 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.

C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile oynayan İngiltere ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı aldığı 5 puanla lider olarak bir üst tura çıktı. İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 ile geçerken, çeyrek finalde de İsviçre karşısında 1-0 geriden gelip penaltılarla yarı finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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