İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 Yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yendi. İspanya, Fabian Ruiz'in bir gol ve bir asistle ön plana çıktığı maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

15.06.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Dan Cook (İngiltere)

İspanya: Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Pedri (Dk. 59 Olmo), Rodri (Dk. 87 Zubimendi), Ruiz, Yamal (Dk. 86 Torres), Williams (Dk. 68 Merino), Morata (Dk. 67 Oyarzabal)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric (Dk. 65 Mario Pasalic), Brozovic, Kovacic (Dk. 65 Sucic), Majer, Kramaric (Dk. 72 Petkovic), Budimir (Dk. 56 Perisic)

Goller: Dk. 29 Morata, Dk. 32 Ruiz, Dk. 45+2 Carvajal (İspanya)

Sarı kart: Dk. 78 Rodri (İspanya)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 yendi.

İki takım da mücadeleye kontrollü başladı ve pozisyon üretmekte zorlandı. İlk 15 dakikada İspanyollar, alışılagelmiş pas oyununu tercih ederken rakibini geride bekleyen Hırvatistan, genellikle uzun paslarla tehlike yaratmaya çalıştı. Hırvatistan, 15 dakikalık bölümden sonra rakip baskısını kırarak topun kontrolünü almaya çalışsa da tehlikeli olamadı. Orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, hızlı kanat oyuncuları Nico Williams ve Lamine Yamal ile etkili olarak Hırvatistan'ın direncini kıran İspanya, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıda skor üstünlüğünü yakaladı.

29. dakikada İspanya, ilk golünü kaydetti. Fabian Ruiz'in orta yuvarlaktan gönderdiği pasla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahasına giren kaptan Alvaro Morata, kaleci Dominik Livakovic'in yanından yerden bir vuruşla golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada İspanyollar farkı ikiye çıkardı. Hırvat savunma oyuncuları, sağ kanatta Yamal'ı durdurmakta zorlandı. Yaptığı koşuyla savunmanın dengesini bozan Yamal, pasını Pedri'ye çıkardı. Pedri'nin bekletmeden pasında topla buluşan Fabian Ruiz, rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girdi. Ruiz, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

45+2. dakikada İspanya, 3. golü kaydetti. Kısa paslarla kullanılan köşe vuruşunda Dani Carvajal, Yamal'ın sağ kanattan ortaladığı topu kale sahası önünde yaptığı dokunuşla filelere gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

Fabian Ruiz'in bir gol ve bir asistle ön plana çıktığı mücadelenin ilk yarısı, İspanya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede fazla risk almayan ve skor üstünlüğünü korumaya çalışan İspanya, Hırvatistan hücumlarını savuşturmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında sakatlık yaşayan takımın önemli isimlerinden Morata, değişiklik istedi ve 67. dakikada önlem olarak oyundan alındı.

55. dakikada Hırvatistan, ceza sahasında son çizgiye inen Mateo Kovacic'in çevirdiği topta yaşanan karambolde gole yaklaştı. Bu pozisyonda Hırvatlar, önce Josip Stanisic, sonrasında Ante Budimir'in yaptığı vuruşlardan gol çıkaramadı.

80. dakikada Hırvatistan'ın bulduğu gol, VAR kararı sonucu geçerli sayılmadı. Topu ayağından çıkarmakta geciken kaleci Unai Simon, Lovro Majer'in baskısı sonucunda hata yaptı. Majer'in pasında topla buluşan Bruno Petkovic, Rodri'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Simon, Petkovic'in penaltısını kurtardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Perisic'in yerden pasında Petkovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda Perisic'in ceza sahasına penaltı vuruşundan önce girdiği tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan İspanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Diyanet’le ilgili bomba iddia S. Arabistan’a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı Diyanet'le ilgili bomba iddia! S. Arabistan'a şikayet edilen hacı adayları gözaltına alındı
20:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu
16:25 MHP’li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP’ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
22:26 Turnuva tarihine geçen gol Arnavutluk, İtalya’yı 23. saniyede avladı Turnuva tarihine geçen gol! Arnavutluk, İtalya'yı 23. saniyede avladı
21:17 Arda Güler yolu gösterdi Bir Türk daha Real Madrid’e gidiyor Arda Güler yolu gösterdi! Bir Türk daha Real Madrid'e gidiyor
19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
19:38 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito’nun ölmesi için dua etti 15 bin Lazio taraftarı, kulüp başkanı Claudio Lotito'nun ölmesi için dua etti
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 22:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement