İspanya ile Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu'nda karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İspanya ile Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu'nda karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında yarın İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. İki takım daha önce 10 kez karşılaştı ve İspanya 5, Hırvatistan 3 galibiyet aldı. İspanya'nın 20, Hırvatistan'ın ise 12 golü bulunuyor. İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı ve İspanya 5-3 galip geldi. İspanya ayrıca 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti. Muhtemel 11'ler arasında Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruması bekleniyor.

14.06.2024 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında yarın İspanya ile Hırvatistan karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Anthony Taylor olacak.

İki takım 11. kez karşılaşacak

İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.

En gollü maçta 8 gol atıldı

İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı.

İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi.

En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.

Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'in İspanya'ya karşı Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şu şekilde:

İspanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams.

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Lovro Majer, Ante Budimir, Andrej Kramaric.

Kaynak: AA

Dominik Livakovic, Hırvatistan, Fenerbahçe, Euro 2020, İspanya, Berlin, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya ile Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu'nda karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:33:43. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya ile Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu'nda karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement