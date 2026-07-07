İSPANYA, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Dallas Stadyumu'nda oynanan ve hakem Anthony Taylor'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Portekiz'de Nuno Mendes, 56'ncı dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Mendes'in yerine Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo mücadeleye dahil oldu. Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında sahneye çıkan Mikel Merino, attığı golle İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya, sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Son Dakika › Spor › İspanya, Portekiz'i eledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?