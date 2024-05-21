İspanya, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ülke - Son Dakika
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İspanya, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ülke

İspanya, Avrupa\'nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan ülke

UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan ülke İspanya oldu. İspanya takımları, 19 kez finale çıkarak 14 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İngiltere ve İtalya ise 17'şer kez finale çıkarak 9'ar kez şampiyon oldu. Almanya ve Hollanda ise sırasıyla 7 ve 4 kez şampiyonluk yaşadı. Fransa takımları ise 5 kez finale çıkmasına rağmen kupayı kazanmayı başaramadı.

21.05.2024 11:13
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Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde, 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

Bu ülkeleri 7 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.

Fransızlar final kazanamıyor

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia ekibi, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olimpik Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, 2017-2018 sezonunda da bir başka İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

ÜlkeŞampiyonFinalistToplam
İspanya14519
İngiltere9817
İtalya9817
Almanya7815
Hollanda437
Portekiz257
Rusya202
İsveç202
Belçika123
Ukrayna112
Türkiye101
Fransa055
İskoçya044
Avusturya011
Macaristan011
Yugoslavya011

Kaynak: AA

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