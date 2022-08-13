Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler listenin ilk sırasında yer alan Valencia'dan Maxi Gomez için temaslarını sıklaştırırken İspanya'dan gelen bir haber taraftarı sevince boğmuştu. Ancak daha sonra durum taraftarlar için tam tersine döndü.
İspanyol haber sitesi A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı golcünün sarı-lacivertlilere imza attığının belirtildiği haberde transfer ücretine dair bir detay paylaşılmamıştı.
Türkiye'de ses getiren haber Fenerbahçe taraftarını sevince boğarken sonrasında yaşananlar büyük hayal kırıklığı yarattı. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye imza attığının ifade edildiği haber siteden silindi. Bunun üzerine oldukça sinirlenen sarı-lacivertli taraftarlar, haber sitesini topa tuttu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi - Son Dakika