Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi

13.08.2022 17:13

Fenerbahçe'nin Uruguaylı santrfor Maxi Gomez ile anlaştığını açıklayan İspanyol bir haber sitesi, daha sonra bu haberi yayından kaldırdı. Sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan uyandıran haberin silinmesi hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler listenin ilk sırasında yer alan Valencia'dan Maxi Gomez için temaslarını sıklaştırırken İspanya'dan gelen bir haber taraftarı sevince boğmuştu. Ancak daha sonra durum taraftarlar için tam tersine döndü.

"GOMEZ, FENERBAHÇE'DE"

İspanyol haber sitesi A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı golcünün sarı-lacivertlilere imza attığının belirtildiği haberde transfer ücretine dair bir detay paylaşılmamıştı.

Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran haber silme vakası: Aradığınız sayfaya ulaşılamıyor

HABERİ APAR TOPAR SİLDİLER

Türkiye'de ses getiren haber Fenerbahçe taraftarını sevince boğarken sonrasında yaşananlar büyük hayal kırıklığı yarattı. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye imza attığının ifade edildiği haber siteden silindi. Bunun üzerine oldukça sinirlenen sarı-lacivertli taraftarlar, haber sitesini topa tuttu.

Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran haber silme vakası: Aradığınız sayfaya ulaşılamıyor
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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi - Son Dakika
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