Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi

Rüzgar tersine döndü! Benzinden sonra bir okkalı zam da motorine geliyor

Yasmin Erbil'in pozuna hayranından yorum gecikmedi: Elbise bir karış kadar

İşte 9 seçim anketinin ortalaması! En büyük sürprizi hiç beklenmedik parti yaptı

Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler listenin ilk sırasında yer alan Valencia'dan Maxi Gomez için temaslarını sıklaştırırken İspanya'dan gelen bir haber taraftarı sevince boğmuştu. Ancak daha sonra durum taraftarlar için tam tersine döndü.

"GOMEZ, FENERBAHÇE'DE"

İspanyol haber sitesi A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Uruguaylı golcünün sarı-lacivertlilere imza attığının belirtildiği haberde transfer ücretine dair bir detay paylaşılmamıştı.

HABERİ APAR TOPAR SİLDİLER

Türkiye'de ses getiren haber Fenerbahçe taraftarını sevince boğarken sonrasında yaşananlar büyük hayal kırıklığı yarattı. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye imza attığının ifade edildiği haber siteden silindi. Bunun üzerine oldukça sinirlenen sarı-lacivertli taraftarlar, haber sitesini topa tuttu.