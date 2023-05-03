İspanyol devi Barcelona, dünya futbolunu sarsacak bir kararla lig değişikliğine gidebilir

İspanya Hakem Teknik Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlere ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona, La Liga'dan ayrılabilir.
Hakkında hukuki süreç başlatılan Barcelona'nın İspanya La Liga'dan 5 yıl süreyle men edilmesi gündemde. Katalan devi bu olasılığı göz önünde bulundurarak yeni bir yol haritası çiziyor.
Barcelona ceza alması durumunda başka bir ligde oynamayı düşünüyor. Katalan devinin bu doğrultuda Asya ülkelerinin liglerinde yer alabileceği belirtildi.
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