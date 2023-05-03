İspanyol devi Barcelona, dünya futbolunu sarsacak bir kararla lig değişikliğine gidebilir - Son Dakika
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İspanyol devi Barcelona, dünya futbolunu sarsacak bir kararla lig değişikliğine gidebilir

03.05.2023 11:22

Barcelona'nın Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete ödeme yaptığı anlaşılmıştı. Bunun üzerine hakkında hukuki süreç başlatılan Katalan devinin, La Liga'dan men edilmesi gündemde. Bu olasılığı gündeme alan Barcelona'nın, Asya ülkelerinin liglerinde oynayabileceği ifade edildi.

İspanya Hakem Teknik Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlere ödeme yaptığı ortaya çıkan Barcelona, La Liga'dan ayrılabilir.

5 YIL MEN İLE KARŞI KARŞIYA

Hakkında hukuki süreç başlatılan Barcelona'nın İspanya La Liga'dan 5 yıl süreyle men edilmesi gündemde. Katalan devi bu olasılığı göz önünde bulundurarak yeni bir yol haritası çiziyor.

ASYA SEÇENEĞİ MASADA

Barcelona ceza alması durumunda başka bir ligde oynamayı düşünüyor. Katalan devinin bu doğrultuda Asya ülkelerinin liglerinde yer alabileceği belirtildi.

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Barcelona, La Liga, İspanya, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanyol devi Barcelona, dünya futbolunu sarsacak bir kararla lig değişikliğine gidebilir - Son Dakika


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