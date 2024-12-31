İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı - Son Dakika
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Spor

İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı

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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre, Real Sociedad, Yunus Akgün'ü transfer listesine aldı.

31.12.2024 16:04
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Galatasaray'da bu sezon sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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İspanyol medyasına yansıyan son haberlere göre, Real Sociedad, hücum hattında yaşanabilecek olası eksikliklere karşı Yunus Akgün'ü transfer listesine almış. İspanyol kulübü, 24 yaşındaki oyuncunun takımının ofansif gücüne katkı sağlayacağına inanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Arda Güler için de Real Sociedad ile ilgili transfer söylentileri gündeme gelmişti. Genç yıldızın, Real Madrid'deki sınırlı süre şansını değerlendirebilmesi için Sociedad'a kiralanabileceği ifade edilmişti. Aynı şekilde, Yunus Akgün de İspanyol ekibi tarafından önemli bir hedef olarak gösteriliyor.

Ancak yalnızca Real Sociedad değil, diğer Avrupa kulüpleri de Yunus Akgün'ü takibe almış durumda. Benfica, Everton ve Eintracht Frankfurt'un da genç futbolcuya ilgisi olduğu belirtiliyor.

İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı

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Son Dakika Spor İspanyol devi Yunus Akgün için kolları sıvadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    ispanyol devi realsociedad'MI hahahaha :)))) 31 29 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    İspanyol devi Kaşar eser olmalıydı 32 1 Yanıtla
  • abdullah kara:
    bi kaç Türk hakemde transfer etmeleri lazım)) 7 20 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    geçen sene de Nelson 50 m a gidiyordu şimdi kovmak için uğraşıyorlar???? 13 4 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Barça-Real-Atletico- kim istemiş :D 11 3 Yanıtla
  • Hasan null:
    Yunustan bi tezzek olmaz 3 10 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Oynayabileği bir takıma gitsin Arda güler gibi son 3 dakika futbolcusu olmasın 9 1 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    Yunus ün gideceği tek takım var ! Atletico Madrid. 4 4 Yanıtla
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