İspanyol Kayakçı Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı erkekler sprint kategorisinde İspanyol Oriol Cardona Coll, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde dağ kayağı erkekler sprint yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Oriol Cardona Coll, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kategorinin finalinde 2 dakika 34.03 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı. Cardona Coll, kış olimpiyatlarında 1972'den beri altın madalya kazanan ilk İspanyol sporcu oldu.

Oyunlara tarafsız atlet olarak katılan Rus Nikita Filippov, 1.52 saniye geride gümüş, Fransız Thibault Anselmet ise 2.31 saniye farkla bronz madalya aldı.