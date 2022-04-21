İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de - Son Dakika
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İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

21.04.2022 11:56
İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de

Formula 1 takımlarından Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Formula 1 takımlarından Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki pilot, "Formula 1'de yarışmak için Ferrari'den daha iyi bir takım olmadığını her zaman söyledim. Yarış tulumunu giymek ve bu takımı temsil etmek benzersiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ferrari'de geçen yıl ilk sezonunu geçiren Sainz, ikisi dışında tüm yarışlardan puan toplarken, dört kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.

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Formula 1, Ferrari, Pilot, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanyol pilot Sainz, 2024'e kadar Ferrari'de - Son Dakika


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