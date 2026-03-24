Isparta 32 Spor 2-1 Somaspor'u Yendi

24.03.2026 21:45
Isparta 32 Spor, 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Somaspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Emrullah Baydar, Tolga Okumuş, Batuhan Sarıgül

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, Yiğithan Güveli (Oğulcan Başol dk. 46), Kamil İçer, Yasin Eratilla (Caner Bağ dk. 80), Rıdvan Dönmez (Hüseyin Öztürk dk. 77), Abdülkerim Canlı, Alperen Pak (Sergen Yatağan dk. 90), Kerem Baykuş, Uğur Can, Ziya Alkurt (Oltan Karakullukçu dk. 80), Hasan Kaya

Somaspor: Hüseyin Altıntaş, Yiğit Utku Gök, Muhammet Özkal, Ömür Pektaş (Mustafa Tamer dk. 84), Emir Şenocak (Emre Tepegöz dk. 84), Emre Gürsel Hürcan, Mehmet Gündüz, Ceyhun Çoban (Arda Gülmez dk. 53), Emre Sağlık, Ferit Bay Gündüz, Sinan Alkaş (Barış Çelik dk. 71)

Goller: Kerem Baykuş (dk. 51), Caner Bağ (dk. 90+5) (Isparta 32 Spor), Ömür Bektaş (dk. 69) (Somaspor)

Kırmızı kart: Yiğit Utku Gök (dk. 18) (Somaspor)

Sarı kartlar: Yiğithan Güveli, Ziya Alkurt (Isparta 32 Spor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

