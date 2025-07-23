Isparta 32 Spor, Alperen Pak ile Anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla deneyimli futbolcu Alperen Pak ile anlaşma sağladı.
29 yaşındaki Alperen Pak, futbol kariyerine Samsunspor altyapısında başladı. Profesyonel kariyerinde ise Gümüşhanespor, Tokatspor, Keçiörengücü, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, İnegölspor, Belediye Derincespor ve son olarak Arnavutköy Belediyespor formalarını terletti.
Alperen Pak'ın imza töreninde 2. Başkan Mehmet Çetinli de hazır bulundu. - ISPARTA
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