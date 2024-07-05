Isparta 32 Spor, Fuat Buruk ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor, Fuat Buruk ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, teknik direktör Fuat Buruk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferde aceleci olmayacaklarını belirten kulüp başkanı Gültekin Özdemir, yerinde transferler yapacaklarını söyledi. Fuat Buruk ise Isparta'da mutlu olduğunu ve başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

05.07.2024 18:20
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da daha önceden kamuoyuna duyurduğu teknik adam Fuat Buruk ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Fuat Buruk, Antreör Emrah Eren de katıldı.

"Yerinde transferler yapacağız"

Mevcutta 17-18 sözleşmeli Futbolcunun olduğunu ifade eden Isparta 32spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, transferde aceleci olmayacaklarını yerinde transferler ile yeni sezona başlayacaklarını söyledi. Özdemir, "2024- 2025 sezonunun ilk adamını atıyoruz. Ispartalılara hayırlı uğurlu olsun. Başarılı bir sezon geçirip bitirebildiğimiz en iyi yerde sezonu bitireceğiz. İlk adım olarak yönetimi kurduktan sonra 2. adım olarak hocamızla anlaştık. 3. adım olarak transfer sezonu başlayacak. Çok aceleci davranmaya gerek yok. Mevcutta 17-18 futbolcumuz var. Yerinde transferler yapıp sezona başlayacağız. 15 Temmuz'da toplanıp takımımız ilk kampını yapacak. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Kazanan Ispartaspor olur" dedi.

"Isparta'da mutluyum"

Isparta 32 Spor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fuat Buruk ise başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapacağını belirterek, "3 gündür buradayım. İnanılmaz güzel insanlarla tanıştım. Geçen sezon Ispartaspor hedefe giderken son haftalarda kayıplar yaşadı. Bizde bu sene aynı kadroyla hedefe gideceğiz. İnşallah iyi şeyler yapacağız. Burada her şey müsait. Burada olmaktan mutluyum. Sezona başlamak için heyecanlıyım" dedi.

"Transferde acele etmeyeceğiz"

Transferlerde aceleci davranmayacaklarını belirten Buruk, "Transfer ile ilgili Süper Lig'de kamp sezonu yeni başlıyor. Onlar da futbolcuları deniyorlar. Transferde acele etmeyeceğiz. Büyük takımlardan en iyi şartlarda en uygun futbolcuyu almak için şartları zorlayacağız. Kampımızı yapıp eksiklerimizi göreceğiz. Hocalarımızın hepsi gönüllü ve istekli başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, Fuat Buruk ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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