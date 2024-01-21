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Isparta 32 Spor Taraftarı Tribünde Evlenme Teklifi Yaptı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor Taraftarı Tribünde Evlenme Teklifi Yaptı

Isparta 32 Spor ile Menemenspor arasında oynanan lig maçının devre arasında, Onur Yaşar Angun adlı taraftar, kız arkadaşı Zeliha İldeş'e tribünde evlenme teklifi yaptı. Tribünde büyük bir boşluk oluşturulan ve dev bir pankarta yazılan 'Benimle evlenir misin güzel kızımmmm' mesajıyla şaşıran İldeş, sevgilisinin diz çökmesi üzerine 'Evet' yanıtını verdi. Bu mutlu anı yakınları ve arkadaşları da tribünde izledi. Karşılaşmayı ise Menemenspor 2-1 kazandı.

Isparta 32 Spor Taraftarı Tribünde Evlenme Teklifi Yaptı
21.01.2024 - 18:52,
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Isparta 32 Spor ile Menemenspor arasında oynanan lig maçının devre arasında karşılaşmayı izlemeye gelen 10 bin dolayında taraftar mutlu bir ana tanıklık etti. Isparta 32 taraftar grubu üyelerinden Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş'e tribünde evlenme teklif etti.

TFF 2'nci Lig'in 20'nci haftasında Ispartaspor sahasında Menemenspor'u konuk etti. Isparta'da 5 yıldızlı bir otelin restoranında şef olarak görev yapan Onur Yaşar Angun, aynı işyerinin mutfağında görevli kız arkadaşı Zeliha İldeş'e stadyumda ilginç bir evlilik teklifi yaptı. Karşılaşmanın devre arasında açık tribünde bir anda büyük bir boşluk oluşturuldu ve arkadaki dev pankartta 'Benimle evlenir misin güzel kızımmmm' yazısı gözler önüne serildi.

Meşaleler ve konfetiler ile renkli bir görüntü oluşurken stadın anons sisteminde de 'Benimle evlenir misin' şarkısı yayınlandı. Bir anda ne olduğunu anlayamayan ve kısa şok anı yaşayan Zeliha İldeş, önünde diz çöken sevgilisine alkışlar arasında 'Evet' karşılığını verdi.

Söz yüzüğünü parmağına takan Zeliha İldeş, mutluluğunu sevgilisine sarılarak gösterdi. Bu güzel ana tanıklık etmek üzere çiftin yakın akrabaları ve arkadaşları da tribünde yerini aldı.

Mesaisinin olmadığı her hafta sonu Isparta 32 Sporu hem kendi sahasında hem deplasmanda yalnız bırakmayan Onur Yaşar Angun, "Kız arkadaşıma sürpriz yapmak istedim ve onu maça davet ettim. Böyle bir tekliften haberi yoktu. Arkadaşlarımla organizasyonunu yaptığımız bu evlenme teklifini maçın devre arasında yaptım ve sevgilimin çok hoşuna gitti. Artık bundan sonrasında ailelerimiz görüşecek ve gerçek söz, nişan yapılıp inşallah evliliğe adımımızı atmış olacağız. Çok mutluyum" diye konuştu.

Karşılaşmayı ise Menemenspor 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Taraftarı Tribünde Evlenme Teklifi Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta 32 Spor Taraftarı Tribünde Evlenme Teklifi Yaptı - Son Dakika
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