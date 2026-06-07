Türkiye 2. Futbol Liginde mücadele eden Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu çoğunluk sağlanmadı ve aday çıkmadı.
15 üye imza kongre imza attı. Kulüp avukatı Numan Karatepe, yarın itibariyle Olağanüstü Kongre alacaklarını söyledi. Karatepe, kongrede aday çıkmadığını da dile getirdi. - ISPARTA
Son Dakika › Spor › Isparta 32 Spor'un Genel Kurulu Yapılamadı - Son Dakika
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