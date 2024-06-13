Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Gültekin Özdemir yeniden başkanlığa seçildi. Yeni Yönetim Kurulu ise Gültekin Özdemir başkanlığında 20 isimden oluştu.

13.06.2024 20:40
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Gültekin Özdemir başkanlığa getirildi.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Gültekin Özdemir, Süleyman Dağlı, Nuri Top, Eser Vural Vuranok, Ömer Baştok, Ali Toprakçı, Cem Elbiz, Osman Balcı, Serkan Başpınar, Osman Akkoç, Fehmi Gezer, Ozan Gezer, Hüseyin Yüceer, Burak Akpınar, Soner Köse, Emin Ursavaş, Ahmet İlter, Erol Senirli,Akif Eryiğit, Numan Karatepe, Hasan Kızıltan Ahmet Süzen." - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'un Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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