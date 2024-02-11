Isparta 32 Spor ve 68 Aksaray Belediyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor ve 68 Aksaray Belediyespor Berabere Kaldı

Isparta 32 Spor ve 68 Aksaray Belediyespor Berabere Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçta sarı kart gören oyuncu ise Mustafa Diler oldu.

11.02.2024 18:38  Güncelleme: 18:43
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Sercan Karaca, Abdülkadir Yılmazoğlu, Gökhan Salduz

Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Gürkan Başkan, Samet Karakoç, Fırat Aras, Caner Koca, Mustafa Diler (Gökmen Aydoğdu dk. 68), Berat Satılmış (Ömer Çiçek dk. 76), Muhlis İstemi (Ayber Kaygısız dk. 85), Zeki Mert Saki (Cemal Kızılateş dk. 45), Mehmet Küçükdurmuş

68 Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Hakan Özkan, Emrah Taysı, Fatih Somuncu (Üstün Bilgi dk. 89), Halil İbrahim Tuna (Ali Kucık dk. 78), Doğan Ateş, Atamer Bilgin, Uğur Aygören, Cengiz Ötkün, Ercan Yazıcı

Sarı kart: Mustafa Diler (Isparta32spor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

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