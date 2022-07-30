Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor yeni sezon hazırlıklarına bugün Süleyman Demirel Üniversitesi sahasında dualarla başladı. İlk etap kampında IYAŞ Oteld'e konaklayacak olan pembe-yeşilliler, çalışmalarını üniversite sahası ve Isparta'daki sahalarda devam ettirecek. Yönetim, teknik kadro, futbolcular ve taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından teknik kadro ilk çalışmasını yaptırdı.

Kaynak: İHA

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