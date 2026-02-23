Isparta Belediyesi\'nden amatör spor kulüplerine destek

Isparta Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in öncülüğünde verilen destek kapsamında, amatör spor kulüplerinin hesaplarına ilk taksit olarak 40 bin lira yatırıldı. Nakdi desteğin ardından bu kez de her bir kulübe 10 adet futbol topu düzenlenen törenle hediye edildi.

Isparta Belediyesi, bir taraftan kent genelindeki yatırımlarına devam ederken, bir taraftan da Isparta'nın sporuna destek veriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in amatör spor kulüpleri için söz verdiği 80 bin liralık nakdi desteğin ilk taksiti olan 40 bin lira kulüplerin hesaplarına yatırıldı. Isparta Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine bu kez de top desteği geldi. Başkan Başdeğirmen'in talimatıyla her bir kulübe 10 adet top hediye etmek üzere Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül ve amatör spor kulüpleri yöneticileri katıldı.

Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül, kulüplere verdiği desteklerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Akgül, "Bir kez daha Isparta Belediyemizin destek programı için burada toplanmış bulunuyoruz. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan, 44 amatör spor kulübüne verilen 80'er bin liralık desteğin ilk taksitlerinin hesaplara yatırıldığını, ikinci taksitin de ileriki günlerde ödeneceğini açıkladı. Erdoğan, ayrıca kulüplerden gelen talep üzerine her kulübe 10'ar top dağıtıldığını belirterek, desteklerin Isparta'daki genç sporculara ve amatör spora hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, "Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kıymetli başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in de hepinize selamlarını iletmek istiyorum. Daha önceki toplantımızda hep birlikte başkan beyin nezdinde bir karar almıştık. Isparta'da 44 kulübümüze 80'er bin lira destek sözü vermişti kıymetli başkanım. İlk taksitleri hesaplara yatırıldı. Planlanan çerçevede ikinci taksiti de önümüzdeki günlerde hesaplarınıza yatırılacaktır. Öncelikle bunun sizlere ve amatör spor kulüplerindeki oynayan gençlerimize hayırlı olmasını, Isparta'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine aynı şekilde o gün sizlerden gelen talep üzerine top istenmişti. Biz de her kulübe 10'ar tane top dağıtalım dedik. Bugün onun için toplandık. Tüm Isparta kulüplerine hayırlı olsun diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tüm amatör spor kulüplerine sırasıyla 10'ar adet top hediye edildi. - ISPARTA