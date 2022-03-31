Isparta'daki golbol maçında dostluk kazandı - Son Dakika

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, görme engelli sporcularla empati kurmak amacıyla golbol maçı yaptı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, görme engelli bireyler için önemli bir etkinlik düzenledi. Görme engelli sporcularla empati kurmak isteyen üniversite öğrencileri, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi Spor Kulübü Golbol Kız Takımı ile dostluk maçı yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şube Başkanı Mehmet Ali Özbey, ilk maçlarına 3 yıl önce çıktıklarını belirterek, hedeflerinin kenti 1. Lig'de temsil etmek olduğunu söyledi.

Şube başkanı Özbey etkinliği düzenleyen üniversite öğrencilerine de teşekkür etti.

Golbol takımı oyuncusu Hasibe Yıldız, takımda oynadığı için mutlu olduğunu belirterek bu alanda ilerlemek istediğini ifade etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Ecem Oğuz görme engelli sporcularla yaptıkları maçtan dolayı mutlu olduğunu belirtti.