Isparta Okçulukta Başarı!

Isparta Okçulukta Başarı!
21.08.2025 18:18
Isparta Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü, Sivas'ta 2 kupa kazanarak büyük başarı elde etti.

Isparta'da okçuluk sporcuları, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 2 kupa kazanarak başarı elde etti.

Yaklaşık iki yıl önce kurulan Isparta Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü, kısa sürede 150'ye yakın sporcuyu bünyesine katarak ata sporu geleneksel Türk okçuluğunu gençlere aktarmaya devam ediyor.

Kulüp antrenörü Mithat Gediman, AA muhabirine, disiplinli ve özverili çalışmaların meyvesini aldıklarını söyledi.

Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döndüklerini belirten Gediman, şunları kaydetti:

"Ferdi olarak 12-13 yaş grubunda Türkiye şampiyonu bir sporcumuz var. Okullar arası yarışmalarda bir Türkiye üçüncülüğümüz bulunuyor. Gençlerde Türkiye şampiyonu olduk. Sivas'ta düzenlenen kulüpler arası yarışmada genç erkek takımımız Türkiye birincisi, genç kız takımımız ise Türkiye ikincisi oldu. Hem büyük erkekler hem de gençler kategorisinde gruplardan birinci çıktık."

Bu yıl başarılarına yenilerini eklediklerini dile getiren Gediman, hedeflerinin ise milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Kulüp sporcularından ve aynı zamanda antrenör olan Tuğrul Öztekin de geleneksel okçuluğun gençler üzerinde önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, "Okçuluk, çocukların odaklanma, stresle başa çıkma ve özgüven gelişiminde büyük rol oynuyor. Isparta'yı bu alanda her geçen gün daha ileri taşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye şampiyonasında derece elde eden sporculardan Ali Emir Yoldemir ise hedefinin milli takıma girerek, ülkeyi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Isparta Okçulukta Başarı!

Isparta Okçulukta Başarı!
