Isparta32 Spor\'da Kaleciler Yoğun Antrenmanda

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren Isparta32 Spor'da kaleciler yoğun tempoyla çalışıyor.

Onur Behiç Özalgan, Onur Can Özdemir ve Mehmet Kalkan, Kaleci Antrenörü Cemal Kartal nezaretinde ligde forma şansı bulabilmek için antrenmanlarda ter döküyor. Yeni sezon öncesi kaleci ekibinin performansından memnun olduklarını belirten teknik heyet, rekabetin takıma olumlu yansıyacağını ifade ettiler. Yeşil-pembeliler, sezonun ilk maçına kadar çalışmalarını yoğun tempoda sürdürecek. - ISPARTA